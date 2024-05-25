THE RAMPAGE 川村壱馬　アクスタ

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商品詳細
THERAMPAGE川村壱馬 アクスタセット１０個〜最近のものから古いものまであります。数回持ち歩いておりますが基本はフィルムを剥がしておりません。購入時から剥がれてるものもあります。又、剥がれかけてしまっているものもあります。ご了承ください。素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。
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