玉川堂　六代目玉川覚平　槌起銅器　レア

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商品詳細
◆ 【玉川堂造】鎚起銅器雪嶺文打出花瓶高24cm重750g共箱附・雪嶺文花入・花生 ◆六代目 玉川覚平による銅器の花瓶サイズ（約寸）外径17cm 高さ24cm 重さ750g [80サイズ] ※共箱附きJ10-0101花瓶 打上 雪嶺文本体価格170,000円一度も花器としては使わず、短期間床の間に飾った以外は箱の中で保管していました。どなたか愛でてくださる方がいらしたらぜひどうぞ！
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