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玉川堂　六代目玉川覚平　槌起銅器　レア
商品番号 E77331227901
商品名

玉川堂　六代目玉川覚平　槌起銅器　レア
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 12,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆　【玉川堂造】鎚起銅器雪嶺文打出花瓶高24cm重750g共箱附・雪嶺文花入・花生　◆六代目　玉川覚平による銅器の花瓶サイズ（約寸）外径17cm　高さ24cm　重さ750g　[80サイズ]　※共箱附きJ10-0101花瓶　打上　雪嶺文本体価格170,000円一度も花器としては使わず、短期間床の間に飾った以外は箱の中で保管していました。どなたか愛でてくださる方がいらしたらぜひどうぞ！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln444802.html
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