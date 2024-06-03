NO COFFEE BOTANIZE FIRSTORDER 陶器鉢

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NOCOFFEEBOTANIZEFIRSTORDER陶器鉢nocoffeeにて購入。※プライバシー保護のため、エディションナンバーの掲載は控えさせて頂きます※写真4～9枚目が現物となりますサイズ約12.5cm×約9cm※素人寸法ですので多少の誤差はご了承下さいませ植木鉢観葉植物グラキリスパキポディウムrawlifefactorsupremeinvisibleinkkyneminnanoonairvaliemRawLifeFactoryロウライフファクトリーカタチ製作所中川智治アーネストハーツearnesthearts吉光窯kikkoインビジブルインクinvisibleinkspicygemスパイシージェム小野瀬一TOKY多肉植物塊根植物コーデックスアガベパキプスグラキリスサボテン亀甲竜植木鉢プレステラシーザーホリダハデスチタノタブラックアンドブルーfo76カタチ製作所芽の巣山botanizeボタナイズ鶴仙園invisibleinkインビジブルインクSRLネイバーフッドtokyvaliemgojinバリエムアオボウズ青坊主