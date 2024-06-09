DIE IN CRIES ファンクラブ　ヴェルトの眼の会報 8冊セット

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dieincriesLesVeuxdeVertheファンクラブ ヴェルトの眼の会報1.4.5.6.7.8.910の8冊セットです。当時一度目を通した程度で大事に暗所にて保管していました。1号の裏表紙に汚れあります（写真7枚目）その他には目立つ汚れは無いと思います、写真でご確認下さい。大事に保管していましたが、古い物の自宅保管です、ご理解いただける方ご検討よろしくお願い致します。他にもD'ELRANGERのCD、DVD、kyoさんソロのCDなど出品しております、そちらも是非ご覧ください。↓こちらで一覧でご覧になれます#りんごのデランジェ出品ダイインクライズDIEINCRIESkyoKYO室姫深TAKASHIYUKIHIROデランジェD'ELRANGERラルクアンシエルL'Arc〜en〜CielジキルZI:KILLBUGacidandroid人気グループ···L'Arc～en～Ciel(ラルク)グッズ種類···その他