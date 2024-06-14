幕末〜明治 金蒔絵に満開の桜 金銀蒔絵 梨地 印籠 ...

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ご覧いただきありがとうございます(^^)サイズ縦8.5センチ、横4.5センチ、厚み3センチです。表は満開の桜が幻想的に、裏は菊の花が上品な極上の蒔絵となっています。根付は天然高級素材です。よろしくお願いします。装飾···蒔絵種類···その他