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幕末〜明治　金蒔絵に満開の桜　金銀蒔絵　梨地　印籠
商品番号 N32171433680
商品名

幕末〜明治　金蒔絵に満開の桜　金銀蒔絵　梨地　印籠
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 44,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(^^)サイズ縦8.5センチ、横4.5センチ、厚み3センチです。表は満開の桜が幻想的に、裏は菊の花が上品な極上の蒔絵となっています。根付は天然高級素材です。よろしくお願いします。装飾···蒔絵種類···その他
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