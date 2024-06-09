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開運 仕事運アップ 縁起物 赤富士 油絵
商品番号 C53747385772
商品名

開運 仕事運アップ 縁起物 赤富士 油絵
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開運、商売繁昌、家繁栄、縁起物赤富士油絵59.5×50.5企業の創立者の別荘に飾っていた絵を、ご家族の方から有名な画家の絵だと言うことで譲り受けましたが、詳しい情報が無いのでお安く出品します。額に多少の傷、塗装剥がれ有※別宅保管の為発送にお時間いただきます。※犬猫の保護活動費の為に出品します。こちらの価格でご購入お願いしますRedFujiMt.Fuji
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