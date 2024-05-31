四代徳田八十吉　香春　花入

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商品詳細
四代徳田八十吉 『香春』花入になります。サイズ：高さ16cm／幅8.5cm付属品：共箱、共布、陶歴状態 ：目立った傷等は無く良好かと思います。四代らしい色味の花入です。父は人間国宝三代徳田八十吉です。徳田八十吉作品は海外でも人気が高い物になります。 四代徳田八十吉1961年小松市大文字町にて人間国宝・三代徳田八十吉の長女として生まれる。1980年小松高校卒業、米国ニューヨーク州ジェームスタウン高校へ留学。1983年青山学院女子短期大学卒業。1984年～1986年NHK金沢放送局（ニュースキャスター）。1986年～1989年父・三代徳田八十吉の秘書・着物ミッションとして世界各国を訪問。1990年石川県立九谷焼技術研修所卒業。1991年陶壁「動輪」製作（JR金沢駅）金平工房完成。工房にて製作活動開始。1993年第1回国際「BONSAIの器」展入選。日清食品現代陶芸「めん鉢」大賞入選。初個展「101匹ワンちゃん展」（石川県能美郡根上町「ギャラリーいずみ」）。1994年陶壁「動輪Ⅱ」製作（小松すこやかセンター）。1995年陶壁「花・むつみ」製作（仙台市秋保温泉「蘭亭」）。1996年陶壁「かわちっこ」製作（河内村ウッディーホール）。1997年英国ゲーツヘッド市で共同制作した陶壁がジャパン・フェスティバル賞・グランプリ受賞。マレーシア・クアラルンプール美術大学（KLCA）で陶芸指導。1998年陶壁「春」制作（APAホテル金沢駅前）。2001年陶壁「LOVE」制作（APAホテル東京西麻布）。2008年第49回石川の伝統工芸展入選。第55回日本伝統工芸展入選。2009年第50回石川の伝統工芸展入選。第56回日本伝統工芸展入選。2010年3月2日、四代徳田八十吉襲名。（順子から八十吉に改名）。第57回日本伝統工芸展入選。2011年第1回公募展「茶の湯の現代－用と形－」（菊地寛実記念智美術館）入選。第59回日本伝統工芸展入選。日本工芸会正会員認定。#四代徳田八十吉#徳田八十吉#九谷焼#KUTANIYAKI#KUTANI#花入#花器種類···宝瓶・花瓶
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