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期間限定値引　Danelectro 59DC ダンエレクトロ　オリジナル復刻版
商品番号 O70360059062
商品名

期間限定値引　Danelectro 59DC ダンエレクトロ　オリジナル復刻版
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 17,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジミーペイジの使用で有名なモデルです。音はすごく良くてびっくりした記憶があります。サドルが旧式のオリジナルと同じ仕様ですので現行品とは異なります。ネックはストレート、一部パーツが欠損しております。また中古品ですのでキズ等ございます、お写真をご参考いただきますようお願い申し上げます。弦を張らずにソフトケースに入れて保管しておりました。購入いただいた際には新品の弦を張らせていただき、本体に緩衝材を巻いた上でソフトケースに入れ発送いたします。
http://narcologia.ru/goods/cotton267561.html
http://narcologia.ru/goods/freshman118956.html
http://narcologia.ru/goods/procurement939133.html
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