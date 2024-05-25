期間限定値引　Danelectro 59DC ダンエレクトロ　オリジナル復刻版

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Danelectro ダンエレクトロ 59-DC | フリマアプリ ラクマ

ジミーペイジの使用で有名なモデルです。音はすごく良くてびっくりした記憶があります。サドルが旧式のオリジナルと同じ仕様ですので現行品とは異なります。ネックはストレート、一部パーツが欠損しております。また中古品ですのでキズ等ございます、お写真をご参考いただきますようお願い申し上げます。弦を張らずにソフトケースに入れて保管しておりました。購入いただいた際には新品の弦を張らせていただき、本体に緩衝材を巻いた上でソフトケースに入れ発送いたします。