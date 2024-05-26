カシオ電子ピアノCDP-S150BK(Xスタンド付き)

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商品詳細
CDP-S150BKCASIO⭐︎去年購入しましたが，使用する機会が全くありませんでした。ほぼ未使用です。ペダルは未開封です。取り扱い説明書をお付けします。⭐︎中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。⭐︎ペットを飼っています。動物アレルギーをお持ちの方はご遠慮下さい。#CASIO#CDP_S150BK種類···電子ピアノ追記…9枚目以降の写真はXスタンドです。10枚目でご確認頂けるように，脚に細かい傷があります。※お送りする際は，折り畳んでネジの部分は取り外しビニールで包んで梱包する予定です。(組み立て方法の記載された説明書はありません)→スタンド無しの場合1500円値引きさせて頂きます。ご検討よろしくお願い致します。
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