佐々木二六 初代　二六焼『柿』お猪口 酒器 検/楽山焼 水月焼 戸部焼 馬上杯

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愛媛砥部焼佐々木二六二六焼『柿』お猪口酒器です最近、蟹の茶碗花瓶など、とても人気の戸部焼の中でも最も人気の高い二六焼だと、聞いておりますなんでも鑑定団で二六焼の花瓶が、かなり高額になったのを見たので出品しましたこちらは、大きさは小さいですが、手びねりと竹べらだけで、創作された、精密細工は、とても美しいです大変人気の作家ですので、大幅なお値下げはお受けいたしかねます。ご検討よろしくお願いいたします#楽山焼水月焼伊予戸部焼中国古玩煎茶天神蟹の得意な二六馬上杯種類...酒器