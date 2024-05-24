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水指 長倉三朗 飛騨小糸窯 小糸焼水指 小糸焼 茶道具 茶器 逸品 美品 です。
商品番号 C85981485001
商品名

水指 長倉三朗 飛騨小糸窯 小糸焼水指 小糸焼 茶道具 茶器 逸品 美品 です。
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水指長倉三朗飛騨小糸窯小糸焼水指小糸焼茶道具茶器逸品美品です。寸法(約)径150mmx高152mm自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。茶道　煎茶　茶托　茶筒　茶合　茶匙　抹茶　玉露　染付　茶碗　茶具　緑茶　抹茶碗　茶碗　水指　長倉三朗　飛騨小糸窯　小糸焼　アンティーク　わび　さび　釉薬　窯元　茶道具#水指#長倉三朗#長倉_三朗#飛騨小糸窯#飛騨_小糸窯#小糸焼#茶道具#茶碗#茶器#値下げカラー...ブラウン種類...茶道具
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