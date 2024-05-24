スタァライト　大場なな　映画　特典

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閲覧ありがとうございます。画像のもの一点です。見やすいように明るくしたディスプレイの上に乗せて写真を撮っているために変な線や、ドットがみえますが本体は綺麗な状態です。ただし、あくまでも素人保管ですので過剰に状態を気にされる方は購入をお控え下さい。