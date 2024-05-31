Vintage Stratocaster 1962Style ジャパンビンテージ

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ジャパンビンテージ市場から消えたフェルナンデスリバイバルシリーズの上位機種RSTをベースにFender1962年仕様にレリックカスタムされたギターです。数少ない、スラブボードモデルです。そしてカスタムカラーのレッド経年劣化で色が落ち着いて、良い雰囲気が出ております。スラブボードはローズ指板が厚く、有名ギタリストが好んで使っております。フェルナンデスは材をアメリカから輸入して生産している為、他のメーカーよりも音が良いです。木の目も良く上位機種を感じさせてくれます。ローズ指板もまだ良い材があった時かと思いますので、ハカランダのような指板です。もう40年近く経過しており、木が乾燥しきっていて、生音はアコギのような感じで激鳴りで軽量です。このギターのハーフトーンは今のギターでは出せないかと思います。ピックアップはオリジナルでパワー感のなるビンテージライクな感じです。ネックはストレートで、年数から考えるともう動く事がないかと思います。トラスロッドも左右共に余裕があります。フレットは8割程残っており、まだバリバリ使えます。あくまでま主観です。ビンテージギターにしか出せない音があります。Agedレリック加工は都内工房で相場はボディ、ネックとセットで5万程となっております。大事に保管してギターになります。機材整理の為出品致します。アンプは撮影用ですので、付属品ではありません。※購入希望のあるコメント以外は削除します。ひやかしコメントには反応致しません。※フェンダーギターではありません。※動作確認をして、発送致しております。動作不良以外の返品はメルカリ規約通り、受け付けません。勝手な解釈はおやめ下さい。お約束できる方のみご購入下さい。#フェルナンデス#リバイバルシリーズ#fender#フェンダー#フェンダーギター#StevieRayVaughan#スティーヴンレイヴォーン#ジョンメイヤー#JohnMayer#マイケルランドウ#MichaelLandau#佐橋佳幸#ストラトキャスター#Stratocaster#鈴木茂#はっぴいえんどシリーズ···Stratocasterタイプ···ストラトキャスタータイプ