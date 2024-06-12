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- 中村能久 色絵菖蒲茶碗 栞、共箱。
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商品詳細
中村能久 茶道具抹茶碗、栞、共箱。高さ7.7㎝ Φ12.7㎝栞、共箱に経年によるスレ、汚れ等ございます。状態は画像でご確認ください。神経質な方はお控えください。 【中村能久】昭和26年京都、五条坂に生まれる。昭和44年京都府立陶工訓練校に入校。昭和50年東福寺近辺に築窯。京焼清水展、創造美術展など入選多数。
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