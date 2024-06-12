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中村能久 色絵菖蒲茶碗　　栞、共箱。
商品番号 F52424400695
商品名

中村能久 色絵菖蒲茶碗　　栞、共箱。
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中村能久　茶道具抹茶碗、栞、共箱。高さ7.7㎝　Φ12.7㎝栞、共箱に経年によるスレ、汚れ等ございます。状態は画像でご確認ください。神経質な方はお控えください。　　　　【中村能久】昭和26年京都、五条坂に生まれる。昭和44年京都府立陶工訓練校に入校。昭和50年東福寺近辺に築窯。京焼清水展、創造美術展など入選多数。
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