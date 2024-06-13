ロイヤルコペンハーゲン 花壇の少女 陶板飾額 】

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ロイヤルコペンハーゲンの美しい陶板絵の逸品です。ロイヤルコペンハーゲン花壇の少女陶板飾額】ROYALCOPENHAGENCarlLarssonBritaintheFlowerbed★カール・ラーション(CarlLarsson)の花壇の中のブリータ(BritaintheFlowerbed)を陶板飾額に仕立てた作品です。カール・ラーション（CarlLarsson、1853年5月28日-1919年1月22日）は、スウェーデンの画家。油彩・水彩ともに多数の作品を残し、フランス印象派の画家に多大な影響を与えたとされます。自身の家族を題材として当時の中流階級の日常生活風景の作品を数多く残し、その情景から溢れ出す幸福感が人々の共感を呼び、大いに人気を集めました。スウェーデンの暮らしを芸術に変えた画家とも呼ばれています。作品サイズ・額縁直径26㎝陶板直径21.2㎝箱無し