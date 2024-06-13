パイオニア DDJ-SB3-S serato

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商品詳細
DDJ-SB3PioneerDJです。機材買い替えのため、出品します。付属品は全てあります．箱、クイックスタートガイド、USBケーブルです。SB3の箱もございますので、その箱に入れて発送いたします。つまみ類をカスタマイズしていますが、初期の純正のも一緒に送りますので、お好きな方を装着ください。最近まで室内で使っていたので動作は問題ありません。フェーダー部などに使用に伴う、すれ傷などがありますので、写真でご確認ください。よろしくお願いします。何かあれば気軽にご質問どうぞ！#PioneerDJ#DDJ_SB3#DDJ_400#DDJ_FLX4種類···DJコントローラー
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