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Superfly アナログ盤 (7インチ)
商品番号 V57018954138
商品名

Superfly アナログ盤 (7インチ)
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 16,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます(*^^*)こちらの商品は、Superfly『EyesOnMe』アナログ盤7インチのレコードになります。SideAEyesOnMeSideBRescueMe紙ジャケットを袋に入れた状態で、2年くらい部屋の壁に立て掛けて飾っておりました。紙ジャケットは日焼けのせいか若干黄ばんだような状態になっています。レコード本体は一度も袋から出しておりませんので、レコードの状態は良好かと思います。あくまでも一度人の手に渡った品物になりますので、ご理解の程よろしくお願い致しますm(__)m神経質な方や完璧な状態の物をお探しの方は、購入をお控えください。こちらの商品は、大変希少なお品物になりますので今のところお値下げにはお応え出来かねますが、もしお探しの方がいらっしゃいましたらこの機会に是非!!よろしくお願い致します。何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメント欄よりご質問ください。#superfly#superflyアナログ盤#superflyアナログレコード#非売品#7インチレコード
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