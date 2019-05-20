アメイジング・ヤマグチ アイアンマン ブリーディングエッジアーマー

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商品詳細
アメイジング・ヤマグチ013アイアンマンブリーディングエッジアーマー開封済み中古品になります。2019年に購入し、画像のように手首と足首のパーツを外した状態で卓上に飾っておりました。本体/スタンド以外のパーツは未使用です。箱右上に開封時にできた破れがあります。一度人の手に渡った物だと言うことをご了承の上、ご購入をよろしくお願いいたします。値下げ不可、即購入可です。●トラブル防止の為購入後のクレームや、返品等の対応は行っておりません。●色などが写真と実際の商品で若干異なる場合がございます。ご理解の上でご購入ください。●神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。●ご質問などがありましたら、コメントからよろしくお願いします。フィギュア種類...アクションフィギュアfigurecomplexAMAZINGYAMAGUCHIIRONMANBleedingedgeArmorKAIYODO海洋堂アメイジングヤマグチrevoltechリボルテックリボ
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