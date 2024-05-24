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MUSIC MAN StingRay4 3EQ H スティングレイ ベース
商品番号 B51170584804
商品名

MUSIC MAN StingRay4 3EQ H スティングレイ ベース
ブランド名 アーニーボール
特別価格 税込 38,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

06年製MUSICMANのスティングレイです。色は白ですが、オフホワイトに近いです。17年前くらいに新品で購入し暫く使っていなかったため出品致します。ライブでメインベースで使っていたため使用感はかなりあります。ボリュームを回すと少しガリガリなりますが通常使用であれば問題ないかと思います。弦は新品のものに交換しました。中古品であることを理解のうえご検討ください。※ハードケース、ソフトケース欠品の為丁寧に梱包し楽器用ダンボールにて発送致します。アーニーボール公式サイトから引用Serial#E14329ManufacturedDecember20th,2006BuildCode110-02-20-01-CS-CRModelStingRay3EQHColorWhiteNeckMapleNeckRosewoodFretboardPickguardBlackPickguardHHardwareChromeHardware
http://narcologia.ru/goods/slide146887.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric630045.html
http://narcologia.ru/goods/approximate726120.html

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