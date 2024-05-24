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尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル
商品番号 U42997611253
商品名

尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品名在銘の尺八です。祖父が大事にしていた商品です。質感が良いです。演奏する機会が無いので出品致します。こちら含めて全部で4本出品しています。以下よりご検討ください。#私の祖父の尺八シリーズ◆サイズ（約）長さ：69.5cm　2尺3寸◆状態目立った大きな傷や汚れなく比較的綺麗な状態です。古いものなので細かな傷やスレなどはあります。気になる方はお控えください。ご理解のある方のみご購入をお願いします。※詳細は写真にてご確認ください。#尺八#和楽器#和物#当時モノ00811
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