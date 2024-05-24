

尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル 尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル



尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル 尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル



尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル 尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル



尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル 尺八② 69cm 在銘 竹尺 銀継ぎ 和楽器 和モノ 伝統楽器 銘有 ナチュラル



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◆商品名在銘の尺八です。祖父が大事にしていた商品です。質感が良いです。演奏する機会が無いので出品致します。こちら含めて全部で4本出品しています。以下よりご検討ください。#私の祖父の尺八シリーズ◆サイズ（約）長さ：69.5cm 2尺3寸◆状態目立った大きな傷や汚れなく比較的綺麗な状態です。古いものなので細かな傷やスレなどはあります。気になる方はお控えください。ご理解のある方のみご購入をお願いします。※詳細は写真にてご確認ください。#尺八#和楽器#和物#当時モノ00811