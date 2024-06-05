オリジンパルキア UR PSA10

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は私自身で直接PSA鑑定に出したワンオーナー品です。グレードランクPSA10最高評価注意事項（ポケモンカード）カードコンディション、psaホルダー封入カードのコンディションを理由とする返品等はご対応致しかねますので、ご購入前にしっかりと確認しご理解の上ご購入ください。商品の状態について気になるのであれば質問してから購入してください。すり替え防止のため返品、返金は致しかねます。神経質な方、完璧な物をお求めの方はご遠慮下さい。宜しくお願い致します。







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