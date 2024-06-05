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- [未使用] 紅紫檀 琴子流尺八
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商品詳細
全くの素人で、定年後の手習いにと約20年前に購入し保管していましたが、今回使用せず手放すことにしました。箱を開封しましたが未使用です。○商品 琴子流尺八○材質 紅紫檀○全長 尺九寸管 約57cm
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http://narcologia.ru/goods/Taipei749771.html
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