【激レア当時物】Hi-STANDARD バスタオル pizza of death

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時間限定で出品します。値下げ不可です。即購入OKです。Hi-STANDARDヴィンテージ激レアバスタオルです。このサイズは持っている人は少ないのではないでしょうか。ふわふわして気持ちいいです。★カラー★赤、レッド★サイズ★約73cm×170cm写真にてご確認ください★状態★未使用状態です。開封後保管していました。一度だけ洗濯しています。1999年MAKINGTHEROADTOURSATANICCARNIVAL2023PIZZAOFDEATHピザオブデスHi-STANDARD矢沢永吉ハイスタハイスタンダード横山健KenYokoyamaNAMBA69AIRJAMエアージャムWoodsticsSolidBond難波章浩恒岡章HistandardエアジャムPIZZAOFDEATHBBQCHICKENSdustboxHAWAIIAN6locofrankOVERARMTHROWSHANKGOOD4NOTHINGHEY-SMITH10-FEETELLEGARDENSHACHIマキシマムザホルモンNUBOHOTSQUALLROTTENGRAFFTYSiMJr.MONSTERNOBSABOTENヤバイTシャツ屋さんNorthern19F.I.BWANIMAKENYOKOYAMAEGGBRAINSTOMPIN'BIRDSUPERBEAVERENTHDRADNATSSHIMAPANMyHairisBadDizzySunfistTHECHERRYCOKE$FOURGETMEANOTSTHEBOOGIEJACKBoobieTrapロコフランクBBQCHIKENSStack44SHANK04LimitedSazabysNOMUSICNOLIFEタワレコサタニックカーニバル