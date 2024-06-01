韓国　限定　ジンラーメン　BT21 パープルエディション　写真付　マイルド　辛口

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グッズ 種類 ···写真 加工食品 の種類 ···インスタント ラーメン総重量 ···240￼g個数 ···2個◯BTS写真付き 早い者勝ち です♡♡∩^ω^∩♡ご覧いただきありがとうございます商品説明を ＂よく読んで頂き＂コメントなし 即購入可 ♡◯オットギ ジン ラーメン マイルド 辛口 各1食韓国では、BTSの ジンさん が CM起用 された 話題 のラーメン です♡作り方1.水550mlを沸騰させ、麺、スープ、かやくを入れ、4〜5分間煮込めば出来上がり♪2.お好みで、キムチ、卵、ネギ、ニンニクなどをトッピングしても美味しいです。※調理時、安全に注意してください。※ナトリウム（食塩）摂取の調節のため、お好みにより適量のスープを入れて調理してください。◯ゆうパケットポスト 即日発送致します！◯値下げ 交渉 希望価格 の登録 ではなく＂コメント を ください♡＊途中麺が割れることが ありますがご了承ください#BTS#JIN#ジン#バンタン#ユンギ#SUGA#テヒョン#ジミン#JIMIN#グク#ジョングク#ホソク#JーHOPE#ナムジュン#RM#BT21#限定版#パープルエディション#オットギ#ジンラーメン#韓国ラーメン#韓国食品#インスタントラーメン#同梱可能#ポイント利用◯韓国 コーヒー 韓国 バター ワッフル 韓国 リアル ブラウニー 韓国 しっとり ソフト チョコチップ クッキー 出品しています♡◯韓国の 手作り カルメ焼きプレーン とめずらしい コーヒー味 さつまいも味も出品しております♡◎同梱可能です∩^ω^∩#モリ夫韓国コーヒー#モリ夫韓国菓子＊プロフィール、コメント欄、配送について、の全てをご一読ください