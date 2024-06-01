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韓国　限定　ジンラーメン　BT21 パープルエディション　写真付　マイルド　辛口
商品番号 A64433047520
商品名

韓国　限定　ジンラーメン　BT21 パープルエディション　写真付　マイルド　辛口
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 7,007 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ　種類　···写真　加工食品　の種類　···インスタント　ラーメン総重量　···240￼g個数　···2個◯BTS写真付き　早い者勝ち　です♡♡∩^ω^∩♡ご覧いただきありがとうございます商品説明を　＂よく読んで頂き＂コメントなし　　即購入可　♡◯オットギ　　　ジン　ラーメン　　マイルド　辛口　各1食韓国では、BTSの　ジンさん　が　CM起用　された　話題　のラーメン　です♡作り方1.水550mlを沸騰させ、麺、スープ、かやくを入れ、4〜5分間煮込めば出来上がり♪2.お好みで、キムチ、卵、ネギ、ニンニクなどをトッピングしても美味しいです。※調理時、安全に注意してください。※ナトリウム（食塩）摂取の調節のため、お好みにより適量のスープを入れて調理してください。◯ゆうパケットポスト　即日発送致します！◯値下げ　交渉　希望価格　の登録　ではなく＂コメント　を　ください♡＊途中麺が割れることが　ありますがご了承ください#BTS#JIN#ジン#バンタン#ユンギ#SUGA#テヒョン#ジミン#JIMIN#グク#ジョングク#ホソク#JーHOPE#ナムジュン#RM#BT21#限定版#パープルエディション#オットギ#ジンラーメン#韓国ラーメン#韓国食品#インスタントラーメン#同梱可能#ポイント利用◯韓国　コーヒー　韓国　バター　ワッフル　韓国　リアル　ブラウニー　韓国　しっとり　ソフト　チョコチップ　クッキー　　出品しています♡◯韓国の　手作り　カルメ焼きプレーン　とめずらしい　コーヒー味　さつまいも味も出品しております♡◎同梱可能です∩^ω^∩#モリ夫韓国コーヒー#モリ夫韓国菓子＊プロフィール、コメント欄、配送について、の全てをご一読ください
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