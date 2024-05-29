送料別　神奈川から発送　momose ベース　5弦　fender bass



Fender Made in Japan Hybrid II Jazz Bass V Maple Fingerboard 5弦 ...



Fender Made in Japan Traditional 70s Jazz Bass Maple Fingerboard ...



momose MPJ-FIve1-STD/NJ BLK GOLD PARTS【重量4.26kg】【クロサワ楽器 ...



Squier by Fender Classic Vibe '70s Jazz Bass V 5弦ベース初心者12点 ...



momose MPJ-FIVE2-STD/NJ -Vintage Natural-【5弦PJ】【良木目アッシュ ...



Fender Player Jazz Bass Lefty Black レフティベース初心者12点セット ...



momose 【48回無金利】MPJ-FIVE1-STD/ NJ -Lake Suwa Blue/MH-【NEW ...



MOMOSE MJ-FIVE2-ACT/M モモセ 【 モレラ岐阜店 】 | 島村楽器 ...



momose JAZZ BASS type LH（中古）【楽器検索デジマート】



Fender Player Precision Bass Polar White ベース初心者12点セット ...



MPJ-Five1-STD/NJ -SBBD-Sonic Blue Blonde #16275【4.29kg ...



momose JAZZ BASS type LH（中古）【楽器検索デジマート】



Fender Made in Japan Hybrid II Jazz Bass V Maple Fingerboard 5弦エレキベース ジャズベース フェンダー



momose MJ・Five-TOCHI SP'23/NJ【現物画像】（新品/送料無料）【楽器 ...



Squier by Fender Contemporary Active Precision Bass PH V Black 5弦 ...

本日で一旦掲載終了本日限界値下げMJ24-605MVパッシブ傷もなくかなり綺麗ですフレットもほぼ新品です出品理由はベーシストではないためdtmでベースをいれることにしたためです一般的に24フレットのベースはその構造上、フレット数の少ないビンテージスタイルとは違ったサウンドのキャラクターを持つ傾向があります。しかし、この新型式MJ24の開発に当たって掲げたテーマはMomoseらしくビンテージの雰囲気とサウンドを持った24フレットベース接合面積を広く取った「ラージネックジョイント」一般的な24フレットのベースはカッタウェイの開口部が広いことによりボディとネックの接合面積が小さくなる場合が多く、この構造により20フレットや21フレットのベースと比較するとやや芯の細いサウンドになる傾向があります。本モデルでは、接合面積を広くとる「ラージジョイント」を採用することにより、適度に太く、トラディショナルなJBスタイルのベースに近いキャラクターのトーンを実現しています。ピックアップ、各種コントロールノブ、ブリッジ、そしてストラップピンの位置関係がトラディショナルな20フレットベースや、21フレットのベースにおける配置の関係に限りなく近く設定しており、トラディショナルなスタイル。ピックアップポジションアルダーボディの604\u0026605とアッシュボディの704\u0026705でリアピックアップの位置が異なります。70年代風の仕様である後者ではリアピックアップが約1cmほどブリッジに近く配置され、よりトレブリーなサウンドを奏でます。BodyAlder2PNeckQuarterSawnMapleFingerboardMadagascarRosewoodNutOiledBoneBridgeGOTOH404BO-5MachineheadsGOTOHGB11WFretJESCAR9662NSPickupVJ-5x2Control2Vol,1ToneScale34inchWidthatNut46.0mmFingerboardRadius400RFinishTopLacquer目立つ傷はなく美品です正規のセミハード的なソフトギグバッグつき