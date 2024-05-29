送料別　神奈川から発送　momose ベース　5弦　fender bass

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商品番号 Q88803757375
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ブランド名 Qspare
特別価格 税込 48,276 円
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商品詳細

本日で一旦掲載終了本日限界値下げMJ24-605MVパッシブ傷もなくかなり綺麗ですフレットもほぼ新品です出品理由はベーシストではないためdtmでベースをいれることにしたためです一般的に24フレットのベースはその構造上、フレット数の少ないビンテージスタイルとは違ったサウンドのキャラクターを持つ傾向があります。しかし、この新型式MJ24の開発に当たって掲げたテーマはMomoseらしくビンテージの雰囲気とサウンドを持った24フレットベース接合面積を広く取った「ラージネックジョイント」一般的な24フレットのベースはカッタウェイの開口部が広いことによりボディとネックの接合面積が小さくなる場合が多く、この構造により20フレットや21フレットのベースと比較するとやや芯の細いサウンドになる傾向があります。本モデルでは、接合面積を広くとる「ラージジョイント」を採用することにより、適度に太く、トラディショナルなJBスタイルのベースに近いキャラクターのトーンを実現しています。ピックアップ、各種コントロールノブ、ブリッジ、そしてストラップピンの位置関係がトラディショナルな20フレットベースや、21フレットのベースにおける配置の関係に限りなく近く設定しており、トラディショナルなスタイル。ピックアップポジションアルダーボディの604\u0026605とアッシュボディの704\u0026705でリアピックアップの位置が異なります。70年代風の仕様である後者ではリアピックアップが約1cmほどブリッジに近く配置され、よりトレブリーなサウンドを奏でます。BodyAlder2PNeckQuarterSawnMapleFingerboardMadagascarRosewoodNutOiledBoneBridgeGOTOH404BO-5MachineheadsGOTOHGB11WFretJESCAR9662NSPickupVJ-5x2Control2Vol,1ToneScale34inchWidthatNut46.0mmFingerboardRadius400RFinishTopLacquer目立つ傷はなく美品です正規のセミハード的なソフトギグバッグつき
http://narcologia.ru/goods/subtropical233901.html
http://narcologia.ru/goods/passionate793013.html
http://narcologia.ru/goods/freshman375856.html
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