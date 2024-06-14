【希少】フシギバナ　2枚セット　マップ　キラ枠ずれ

商品内容BANDAIポケットモンスターカードダス1996年発売No.000緑 フシギバナマップNo.003フシギバナ キラ 枠ずれ つるのむち つるのムチ計2枚セット自宅で長期保存でしたが、カードファイル保管していた為、25年前の商品としては美品に入るかと思われますが、大変古い物である為、細かい傷や汚れなどあるかと思われます。その為、やや傷や汚れありで出品しています。ご了承ください。古い物になる事、素人保管の為、理解ある方のみご購入お願い致します。神経質な方は恐れ入りますが購入を控えてください。すり替え等のトラブル防止の為、ご購入後の返品等には対応しかねます。美品キラポケモンカードポケカSAカードダスバンダイBANDAIトップサンリザードンレア



売れ筋介護用品も！ 星なし 激レア ポケモンカード 初版 旧裏 ...



大きい割引 フシギバナ ① 旧裏 ポケモンカード その他 - www ...



ポケモンカード トップサン キラ フシギバナ【枠ズレ】 www ...



2023年最新】トップサン リザードン 緑の人気アイテム - メルカリ



初期フシギバナ エラーカード 星なし 旧裏 ポケモンカード smcint.com



大きい割引 フシギバナ ① 旧裏 ポケモンカード その他 - www ...



タイレーツchr8枚セット 65%OFF【送料無料】 38.0%割引 sandorobotics.com



大きい割引 フシギバナ ① 旧裏 ポケモンカード その他 - www ...



限定品】 美品マスカーニャsarオマケ付き ポケモンカードゲーム ...



売れ筋介護用品も！ 星なし 激レア ポケモンカード 初版 旧裏 ...



値引きする ポケモンカード カイ SAR Vスターユニバース ポケモン ...



希少】エラーカード ポケカ トップサン バトルカード - ポケモンカード ...



ポケモン エラーカードの値段と価格推移は？｜54件の売買データから ...



贅沢屋の ポケモンカード旧裏 ゴース 初版エラー ポケモンカードゲーム ...



トップサン ポケモンカード リザードン 青裏 エラー品 レア品 smcint.com