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ポケモンカード　サーナイトexデッキ　WCS2023準優勝　構築済みデッキ
商品番号 G72453740216
商品名

ポケモンカード　サーナイトexデッキ　WCS2023準優勝　構築済みデッキ
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サーナイトexのWCS2023準優勝構築デッキになります。透明スリーブに入れさせていただきます。目立った傷や汚れはありませんがトラブル防止の為あくまでプレイ用でお願いします。表示してあるレアリティやレギュレーションマーク、絵柄が異なる場合もあります。ご了承ください。よろしくお願いします。#ポケモンカード#サーナイトex#デッキ#構築済みデッキ#バトルVIPパス#キルリア#レベルボール#ナンジャモ
http://narcologia.ru/goods/manufacture497641.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement875999.html
http://narcologia.ru/goods/perforce892865.html
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