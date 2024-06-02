日髙竜太　アクリルスタンドセット①

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商品詳細
内容BALLISTIKBOYZアクリルスタンドアクスタ日髙竜太(日高竜太)計6点セットとなります。纏めて売り切りたいため、バラ売りは不可となります。購入前もしくは購入後でも構いませんので、当方のプロフをご確認ください。新品未開封品です。素人保管のため、細かなスレ等がある場合がございますので、ご理解の上ご購入下さい。メルカリ便で発送予定です。発送方法変更ご希望の方はコメント欄よりお知らせ下さい。
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