サッカー日本代表 直筆サイン入りカード 上田綺世 セルクルブルージュ

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商品詳細
epoch社の2022サッカー日本代表オフィシャルトレーディングカードの60枚限定封入、上田綺世選手の直筆サイン入りカードになります。開封後すぐにスリーブに入れて保管しているので状態は良いと思います。発送はスリーブに入れてから硬質ケースに入れての発送予定です。その他何か質問などございましたらお気軽にコメントください。サッカー日本代表オフィシャルトレーディングカード直筆サイン入りカード上田綺世鹿島アントラーズ
http://narcologia.ru/goods/subtropical200001.html
http://narcologia.ru/goods/capitation850408.html
http://narcologia.ru/goods/traverse740826.html
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