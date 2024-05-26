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サッカー日本代表 直筆サイン入りカード 上田綺世 セルクルブルージュ
商品番号 Q24160222405
商品名

サッカー日本代表 直筆サイン入りカード 上田綺世 セルクルブルージュ
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 4,906 円
在庫状況 あり

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商品詳細

epoch社の2022サッカー日本代表オフィシャルトレーディングカードの60枚限定封入、上田綺世選手の直筆サイン入りカードになります。開封後すぐにスリーブに入れて保管しているので状態は良いと思います。発送はスリーブに入れてから硬質ケースに入れての発送予定です。その他何か質問などございましたらお気軽にコメントください。サッカー日本代表オフィシャルトレーディングカード直筆サイン入りカード上田綺世鹿島アントラーズ
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