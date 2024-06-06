グスタフ・クリムト作　ダナエ 美術 絵画

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商品詳細
グスタフ・クリムト作 ダナエ額入り(絵画面はガラスではなくアクリル板だと思います)サイズ 縦60cm横60cmお部屋お店等のインテリアディスプレイとしていかがでしょうか(^^)何かご不明な点がございましたらお気軽にコメントして下さい、コメント無しの購入も大丈夫ですよ(^^)
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