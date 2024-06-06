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ポケカ　アルセウスVstar ur アルセウスur vユニ
商品番号 K96598033201
商品名

ポケカ　アルセウスVstar ur アルセウスur vユニ
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 3,279 円
在庫状況 あり

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商品詳細

割とカードを見てきていますが、美品かと思います。画像を追加して欲しければぜひコメントお願いします。スリーブ、ローダーに入れ、乾燥剤入りタッパで暗所にて保管しております。値下げ不可になります。即購入可能です。即日発送可能です。折り、濡れ対策し、スリーブに入れての発送ですのでご安心ください。ご購入よろしくお願いします。タマンチュラarノノクラゲスコヴィランヤドンウデッポウパチリスパーモットスリープボチマフィティフ　オトシドリ　ホシガリスワナイダーexsrウインディexジバコイルexミライドンexジュペッタexテツノワダチexカエデ　sr博士の研究　srペパー　srミモザsrワナイダーexSARミライドンexSARテツノワダチexSARペパーSARミモザSARミライドンexURふしぎなアメUR極美品基本雷エネルギーURrrバイオレットexイダイナキバexドグロックexパフュートンexオリーニョarグレンアルマウミディグダ　ヘイラッシャ　ラルトス　キルディア　パピモッチ　リオル　メグロコガケガニ　トドゲザン　ムックルギャラドスexsrサーナイトexイダイナキバexコライドンexドクロッグexパフュートンexジニアsrスター団のしたっぱsr博士の研究srボタンsrサーナイトexsarコライドンexsarジニアsarボタンsarコライドンexurネストボールurシュリンク付き基本闘エネルギーurスカーレットexboxシリーズ···プロモーションカード
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