ポケカ　アルセウスVstar ur アルセウスur vユニ

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商品詳細
割とカードを見てきていますが、美品かと思います。画像を追加して欲しければぜひコメントお願いします。スリーブ、ローダーに入れ、乾燥剤入りタッパで暗所にて保管しております。値下げ不可になります。即購入可能です。即日発送可能です。折り、濡れ対策し、スリーブに入れての発送ですのでご安心ください。ご購入よろしくお願いします。タマンチュラarノノクラゲスコヴィランヤドンウデッポウパチリスパーモットスリープボチマフィティフ オトシドリ ホシガリスワナイダーexsrウインディexジバコイルexミライドンexジュペッタexテツノワダチexカエデ sr博士の研究 srペパー srミモザsrワナイダーexSARミライドンexSARテツノワダチexSARペパーSARミモザSARミライドンexURふしぎなアメUR極美品基本雷エネルギーURrrバイオレットexイダイナキバexドグロックexパフュートンexオリーニョarグレンアルマウミディグダ ヘイラッシャ ラルトス キルディア パピモッチ リオル メグロコガケガニ トドゲザン ムックルギャラドスexsrサーナイトexイダイナキバexコライドンexドクロッグexパフュートンexジニアsrスター団のしたっぱsr博士の研究srボタンsrサーナイトexsarコライドンexsarジニアsarボタンsarコライドンexurネストボールurシュリンク付き基本闘エネルギーurスカーレットexboxシリーズ···プロモーションカード
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