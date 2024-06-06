【真作】橋本雅邦/桔梗図/掛軸☆宝船☆AA-950

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【真作】【参考】橋本雅邦 日本画家。江戸生。川越藩御用絵師橋本晴園養邦の子。幼名は千太郎、のち長卿。別号に克己斎・酔月画生等。狩野勝川院雅信の門。フェノロサ・岡倉天心と協力、東美校初代教授となる。また日本美術院を創立、菱田春草・横山大観・下村観山・西郷孤月・川合玉堂らの俊秀を育てる。のち玉堂らと二葉会を結成、画宝会を組織した。狩野芳崖と共に明治画壇の巨擘。帝室技芸員。明治41年(1908)歿、74才。【作品状態】本紙は絹本肉質です。本紙は薄汚れ、全体に多数のよく目立つ汚れシミ、大きな水シミ、巻シワなどあります。表装は概ね良好です。軸先は牙です。 桐極め箱付（橋本秀邦） 軸丈 縦 200㎝×幅 58cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。