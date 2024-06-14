讃岐特産 美術漆器　漆額　蒟醤蝶文　佐々木政

讃岐特産美術漆器 漆額 蒟醤蝶文 佐々木政長期自宅保管品額の左下側の金色の縁の部分に一部色が剥がれ？てるような箇所ございます。写真9枚目ご確認お願いしますm(__)m共箱には経年劣化に伴う傷みがございます。他に目につく汚れは見当たりませんが見落としがあるかもしれませんので、あくまでも中古品としてご理解ください。寸法額 幅56.0cm×高さ36.0cm×厚さ4.5cm漆器部 幅33.5cm×高さ14.0cm×厚さ1.0cm額と漆器の間の約7cm幅の部分は触り心地の良い布地です。形式···額縁入り主題···蝶プチプチで巻いて発送させて頂きますよろしくおねがいします(^o^)#讃岐漆器#佐々木政#漆器#絵画#タペストリー#額縁#漆額#額#蒟醤#美術#工芸品#日本画#輪島塗#会津塗#雑貨#コレクション#壁掛け#パネル#漆絵#ポスター #漆#インテリア#雑貨#蝶々形式...額縁入り



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