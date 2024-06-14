マイケルジョーダン フィギュア ２体

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商品詳細
マイケルジョーダンフィギュア２体セットデッドストック玩具メーカーMATELLマテル社NBACOURTCOLLECTIONNBAJAMS98/99シーズン２体セット赤ユニフォーム/白ユニフォーム購入後は暗所で保管していました。新品未使用未開封ですが古いものであることから、商品の状態を未使用に近いとしています。フィギュア種類...コレクションフィギュアジャンル（スポーツ選手）...バスケットボール
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