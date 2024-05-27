種類...リトグラフ・石版画小川以久男東京都出身洋画家『小川以久男』ギリシャ神話などの女神をイメージした裸婦像を描いた画家として有名で、幻想的な雰囲気漂う作風で人気のある作家。✧*✧*✧*✧*割引について✧*✧*✧*✧*２作品目→全体の10%off３作品目→全体の20%off★¥7,500¥6,000¥2,500複数の作家さん組み合わせ可能です★✧*✧*✧*✧*✧*✧*✧*✧*✧*✧*✧*✧*#小川以久男#リトグラフ#版画#まとめ買い歓迎(値段はまとめ買い作成後も変更可)#あかねの家



小川以久男 版画 91 - 版画



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小川以久男 『裸婦』 [古美術こもれび] 骨董,掛軸,絵画の買取と販売,名古屋



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絵画・掛軸 | 六角堂買取日記 | ページ 17



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