10月31日まで値下げ！アンティークポスター/ティントイアート北原照久監修2点

10月31日まで値下げ！12000円から10000円値下げアンティークポスター/ティントイアート✨北原照久監修2セット北原照久/小沢美香NEWS-BOYSCOOTER鑑定団の鑑定人として活躍するブリキのおもちゃの世界的コレクター北原照久監修のもとイラストレーター小澤実香の手により実現した「ティントイアート」です♪ブリキで出来ている訳ではありませんがティントイ特有の雰囲気が表現されています♪写真では判り難いですが立体感があります！【サイズ】約 20㎝×34.5㎝×2.5㎝自宅保管（額に少しスレがあります）の為ご理解頂ける方によろしくお願いします。



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