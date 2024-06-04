【真作】掛軸 岡田半江『色彩山水図』絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 pt7082

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■■■商品説明■■■【ご参考】岡田半江(おかだはんこう)1782-1846江戸時代後期の画家。天明2年生まれ。岡田米山人(べいさんじん)の子。父から書画をまなび、伊勢津藩大坂蔵屋敷につかえた。40歳をすぎて職を辞し、頼山陽、田能村竹田らと交友をむすび、緻密精細な筆致による山水画を得意とした。弘化(こうか)3年2月8日死去。65歳。大坂出身。名は粛。字は子羽。通称は宇右衛門。別号に寒山、独松楼。印名は「半江」「田粛」「田粛之印」「小米虫」など。＜状態＞経年の汚れ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：長約198cm幅約46.5cm本紙：長約135cm幅約33cm