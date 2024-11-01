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シグネチャー7チキンパテタイプ7缶×4セット
商品番号 J14553320983
商品名

シグネチャー7チキンパテタイプ7缶×4セット
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Signature7ウィークリーパック7缶入りを4つセットで。オールステージ・猫用総合栄養食「シグネチャー７」くちあたりなめらか、スーパーフードが入ったパティタイプ。1週間毎日違う味が楽しめるウイークリーパック！おいしく食べて猫ちゃんのからだをトータルサポート。リアルミートを第一主原料とし、AAFCO基準をクリアした人工着色料、香料、防腐剤不使用のおいしいレシピ賞味期限　2024.11.24ペットの種類···猫フードの種類···総合栄養食フードの特徴···ウエットタイプ
http://narcologia.ru/goods/enquire604489.html
http://narcologia.ru/goods/freezer924198.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador156806.html
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