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エーハイムプロフェッショナル4フィルター2275（60Hz西日本用）1台の出品です。未使用です。（2020年12月25日購入）現在まで使用する機会がなかったため、梱包を開封することなく押し入れで保管してきました。商品は現状の梱包を開封せず画像の梱包状態で発送いたします。画像3の段ボールがはげているところがあるのは、送り状をはがした跡です。申し訳ございませんが、値下げ交渉はご遠慮ください。