くま ベア 総柄 半袖 Tシャツ 韓国ファッション レディース

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ご覧いただきありがとうございます。【サイズ】XLトップス着丈70cm肩幅56cm袖丈23cmバスト54cm実寸のため多少の誤差はご了承ください。デニムスキニージーンズショートパンツスカートロングスカートマキシワンピースワイドパンツスラックスチノパンなど色々なコーデに合わせやすい♪コートデニムジャケットなどを羽織ってもオシャレです。●ワンピーススカートロングスカート着痩せ春夏ファッションロンT半袖ママコーデ大人綺麗マタニティetc…お探しの方にもおすすめです^^ネックレスイヤリングピアスリング指輪ブレスレットキャップ帽子など小物を合わせてスタイルチェンジも◉スニーカーローファースクエアスリッポン厚底ダッドスニーカーサイドゴアブーツぺたんこサンダルなど靴もいろいろな系統で合わせていただけます。●韓国韓国ファッション韓国ストリートZARAH\u0026Mモノトーン白黒シンプルSHEINWEGOSPINNS秋冬ストリートカジュアル中町綾平成フラミンゴ流行トレンドがお好きな方にもおすすめです。●海外製品のため、日本製に比べ作りが甘い場合があります。日本製基準の品質を求められる方はご購入をお控えください。