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レイビームス Ray BEAMSダックギャザーコットンブラウスシャツ 青M
商品番号 X59330651755
商品名

レイビームス Ray BEAMSダックギャザーコットンブラウスシャツ 青M
ブランド名 レイビームス
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊＊必ずプローフィールをお読みください＊＊＊＊RayBEAMSレイビームス前後でタックギャザーをあしらい、襟ぐりが広めのデザイン。キチンと感のある可愛らしい印象に。お仕事でもお出かけにも使えて様々なシーンに着用いただけます。汚れやイタミの無いキレイな状態です♪他にもステキなお洋服を多数出品してます♪#こまちMサイズ#こまちシャツブラウス一覧#こまちトップス平置きサイズ着丈　55㎝肩幅　46㎝身幅　53㎝袖丈　11㎝お色ライトブルーサイズFMのトルソーに着せています素材コットン100%257
http://narcologia.ru/goods/update343495.html
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