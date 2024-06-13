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- レイビームス Ray BEAMSダックギャザーコットンブラウスシャツ 青M
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商品詳細
＊＊＊必ずプローフィールをお読みください＊＊＊＊RayBEAMSレイビームス前後でタックギャザーをあしらい、襟ぐりが広めのデザイン。キチンと感のある可愛らしい印象に。お仕事でもお出かけにも使えて様々なシーンに着用いただけます。汚れやイタミの無いキレイな状態です♪他にもステキなお洋服を多数出品してます♪#こまちMサイズ#こまちシャツブラウス一覧#こまちトップス平置きサイズ着丈 55㎝肩幅 46㎝身幅 53㎝袖丈 11㎝お色ライトブルーサイズFMのトルソーに着せています素材コットン100%257
http://narcologia.ru/goods/update343495.html
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