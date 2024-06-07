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マルニ　marni マイクロミニ　バッグ
商品番号 J59844142441
商品名

マルニ　marni マイクロミニ　バッグ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡夏物SALE♡カラー···ブラックMARNIMICROTROPICALIAショルダーかごバッグサイズ：幅約23cm高さ約18cmマチ約10.5cmショルダーストラップ約110〜115cmタグ、保存袋あります。海外並行輸入品になります。ご理解ある方のご購入よろしくお願いします⑅◡̈*
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