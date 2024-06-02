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SCAPA　キルティングジャケット　中綿　ターコイズブルー　ポリエステル100％
商品番号 J59114788380
商品名

SCAPA　キルティングジャケット　中綿　ターコイズブルー　ポリエステル100％
ブランド名 スキャパ
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆オシャレなブランド『SCAPA』のアウターです☆これからの季節にピッタリのキルティングジャケット☆ターコイズブルーカラーはとても綺麗でカラフルです★それなりの使用感はあるので、気にされる方はご遠慮ください☆断捨離のため、出品します☆画像以外のものはありませんその他サイズ…40（Ｌサイズ相当）着丈…ミドルカラー...ターコイズブルーフード...フードなし素材…ポリエステル100%季節感...秋,冬備品…ボタン：大1、小1
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