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- SCAPA キルティングジャケット 中綿 ターコイズブルー ポリエステル100％
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商品詳細
☆オシャレなブランド『SCAPA』のアウターです☆これからの季節にピッタリのキルティングジャケット☆ターコイズブルーカラーはとても綺麗でカラフルです★それなりの使用感はあるので、気にされる方はご遠慮ください☆断捨離のため、出品します☆画像以外のものはありませんその他サイズ…40（Ｌサイズ相当）着丈…ミドルカラー...ターコイズブルーフード...フードなし素材…ポリエステル100%季節感...秋,冬備品…ボタン：大1、小1
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