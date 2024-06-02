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夢展望 dearmyloveレースふちどりボウタイリボンフリルブラウス
商品番号 F29927007657
商品名

夢展望 dearmyloveレースふちどりボウタイリボンフリルブラウス
ブランド名 夢展望
特別価格 税込 1,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ピンク袖丈···長袖サイズ···L着丈59cm肩幅34cm袖丈62cm袖口周り23cmバスト96cmウイスト90cm新品です。サイズ合わないため出品します。神経質な方はご遠慮ください。即購入可。値下げ不可。
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