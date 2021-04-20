グラニフ　シマーリングプランツ｜ドロップショルダー5分袖シャツワンピース

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繊細かつ緻密なタッチで描かれた、三日月のような鳥と光り輝く想像上の植物。優雅でありながら、凛とした美しさをもつデザインです。普通の肩のラインよりも丸みのあるドロップショルダーがポイントのシャツワンピース。前を開ければ羽織としても使用できます。[サイドポケット付]クリエイターおぐらかおり2007年デザイナーとして入社。ひとつひとつ思いを込めて、だれかがにんまり微笑むようなものづくりにこだわり、たのしく描くことを大切にしている。子供と一緒に、たけのこ掘りやどんぐり拾いの日々。あたたかい日のピクニック、ゆったりした昼下がり、チョコレート、チーズ、透明、空、くすんだ色の花、ふわふわな感触、丸いものが好き。Size(cm)WomenFREE着丈106.5身幅59袖丈22肩幅53裾幅77素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···半袖定価6,900円