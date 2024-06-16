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【お値下げ】 Diagram シャーリング ノースリーブ　トップス ブラウス
商品番号 S65727409146
商品名

【お値下げ】 Diagram シャーリング ノースリーブ　トップス ブラウス
ブランド名 ダイアグラム
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントなしで購入して頂けます。即購入が優先です。お値下げ交渉は双方の納得がいく形でのみ。お取り置き交渉は受け付けておりません。詳しくはプロフィールをご覧ください。【商品名】　GRACECONTINENTALDiagram(グレースコンチネンタルダイアグラム)シャーリングノースリーブ　トップスブラウス【商品説明】・カラー　イエロー・サイズ　《36》着丈　66㎝　身幅　70㎝・素材　ポリエステル100%【定価　15400円】着用回数は2回ほど汚れやほつれ、へたれなどはありません着こなしていただける方へ(公式より引用)シャーリングディティールのスタンドカラートップス。女性らしさをプラスする控えめなスタンド衿が、クラシカルな雰囲気をプラスする上品な一着です。フェミニンな印象を与えつつ、ノースリーブで甘さを抑え大人っぽく仕上げた拘りデザイン。高い位置にシャーリングをあしらった事で、目線が上にいく為スタイルアップにも効果的です。柔らかなマテリアルで仕立てたたっぷりのシャーリングが、美しいドレープを生み出すエレガンス薫る一品です。【ご注意】当商品は、自宅保管品です。検品ののちに出品しておりますが、見落としがある場合がございます。ご理解の上、ご購入をお願い致します。購入前に商品説明、サイズ等を必ずご確認ください。カラー···イエロー袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/parenthesis433844.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement978999.html
http://narcologia.ru/goods/enquire991589.html
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