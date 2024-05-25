アンティカ 麻混デザインシャツ　本日限定お値段！

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ご覧いただきありがとうございます。新品未使用ですが、自宅保管になります。神経質な方や、完璧を求める方にはオススメしません。カラー ブラック定価4950円サイズ フリー身幅71総丈80ゆき45すそ周り152(スリットの長さ)9購入したサイトより引用。実際のサイズは未開封なので測りかねます。目安としてご参考下さいませ。\"麻混生地で上品な雰囲気をツクル\"表情を生む『麻混デザインシャツ』大人のリラックス感が高まるムードのあるトップス。デザインだけでなく素材やシルエットにも拘った、一枚できまる優秀アイテム。≪DETAIL≫・上品な印象の麻混のシンプルなデザイン。・首元がすっきり見えるＶネックライン。・華奢見せ叶う切り替えのない袖周り。・美シルエットきまる立体的なタック入り。・お尻までカバーしてくれる前後差裾。≪FABRIC≫・しっかりと丈夫な綿混素材を使用。・ナチュラルな風合い漂う麻の質感。・さらっと柔らかく心地よい肌触り。申し訳ございませんが、お洋服代送料、手数料で購入しました。出品手数料、送料がかかりますので、こちらのお値段でご納得いただけた方のみご購入をお願いいたします。発送は二つ折り、圧縮しての発送になります。本日限定5000円→4400円です！値下げオファー対応不可です！