SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草 - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草



高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草



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SOU・SOUソウソウ着衣高島縮 四角衣すずしろ草ネイビー地にグレー、白の配色が使われていて、コーディネートに取り入れやすく、スカートにもパンツにも合わせやすいです。数年前に購入し、数回の着用で比較的綺麗な状態だと思います。ホームクリーニング済みコットン(高島縮)100%フリーサイズ身丈 約59cm身幅 約72cm誤差ご容赦下さい。小さく畳んでらくらくメルカリ便にて発送予定※購入前にはお手数ですが、プロフィールをご一読下さい。中古の自宅保管品である事をご理解の上、ご購入ご検討下さい。