  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
商品番号 V73161108528
商品名

SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
ブランド名 ソウソウ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

SOU・SOUソウソウ着衣高島縮　四角衣すずしろ草ネイビー地にグレー、白の配色が使われていて、コーディネートに取り入れやすく、スカートにもパンツにも合わせやすいです。数年前に購入し、数回の着用で比較的綺麗な状態だと思います。ホームクリーニング済みコットン(高島縮)100%フリーサイズ身丈　約59cm身幅　約72cm誤差ご容赦下さい。小さく畳んでらくらくメルカリ便にて発送予定※購入前にはお手数ですが、プロフィールをご一読下さい。中古の自宅保管品である事をご理解の上、ご購入ご検討下さい。
http://narcologia.ru/goods/rebellion866078.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion979578.html
http://narcologia.ru/goods/approximate46820.html
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草 - SOU・SOU netshop　（ソウソウ）　-　『新しい日本文化の創造』
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／仲よし - SOU・SOU netshop　（ソウソウ）　-　『新しい日本文化の創造』
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／すずしろ草 - SOU・SOU netshop ...
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
SOU・SOU着衣 高島縮 四角衣（しかくい）- 弥生時代に生まれた貫頭衣を ...
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／涼やか（すずやか） - SOU・SOU netshop　（ソウソウ）　-　『新しい日本文化の創造』
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
SOU・SOU着衣 高島縮 四角衣（しかくい）- 弥生時代に生まれた貫頭衣を ...
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
SOU・SOU着衣 高島縮 四角衣（しかくい）- 弥生時代に生まれた貫頭衣を ...
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 藍捺染（あいなせん） 四角衣（しかくい）／たがいちがい - SOU・SOU netshop　（ソウソウ）　-　 『新しい日本文化の創造』
SOU・SOU 着衣　高島縮　四角衣　すずしろ草
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／間がさね 墨黒（すみくろ）に苔（こけ） - SOU・SOU netshop　（ソウソウ）　-　 『新しい日本文化の創造』

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru