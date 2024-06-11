限定価格！完売品❗️ラッフルデコチュニック丈ブラウス　ホワイト　frene

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ラッフルカラーブラウス[品番：MKSW0041966]｜dazzlin（ダズリン）の ...



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無くなり次第終了¥6890→¥4900→13日(日)0じまでの価格¥4300✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎✴︎とてもお得です！是非ご検討宜しくお願い致しまず♡数量に限りがあります、お早い目に♡※プロフを内容を更新しています。一度必ずご確認宜しくお願い致します✴︎完売品でBestsellerのラッフルデコチュニック丈ブラウスが入荷いたしました！即日発送数量限定新品未使用品タグ付きブラウスのみ価格となります✴︎Freneと同じ型の人気商品！colorはホワイトブラックも出品中です定価¥7590#♡Likeme♡select他の商品も是非ご覧ください♡2点以上同時ご購入で更に割引ございます！コメントからお知らせください♡【商品について】ラッフルフリルを大胆にあしらい、アシンメトリーなフロントに仕上げたチュニックブラウス。ボリュームがありながらも、バンドカラーと比翼仕立てによってネック周りはスッキリとしているため膨張して見えず、ヒップをさりげなくカバーできる丈感も嬉しいポイント。一枚で着映えするためシンプルなボトムを合わせるだけで、おしゃれに装えます。 ・素材：ポリエステル80％ 綿20％【サイズガイド】着丈：77cm 身幅：55cm 裄丈：60cm・モデル身長：166cm色···ホワイト袖丈···七分袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い、カジュアルテイスト・シーン...キレイめ、大人可愛い、カジュアル色...ホワイト袖丈...七分袖