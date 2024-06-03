シャツ　スキッパー　ギャザー　水色

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商品詳細
胸元にギャザーの入った、薄水色のスキッパーシャツです。わからないくらいの四角い小さな柄が入っているので、写真を拡大してみてください。アオキか青山で購入したものです。試しに羽織ってみただけで、着用はしていません。
http://narcologia.ru/goods/providence293394.html
http://narcologia.ru/goods/message194027.html
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